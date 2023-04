Před osmnácti lety byla hvězdou reality show! Maruška z VyVolených je podruhé těhotná. Takhle teď vypadá

Maruška z VyVolených bude maminkou Super.cz

Bývalá hvězda VyVolených bude dvojnásobnou maminkou. Od reality show už uplynulo osmnáct let a z Marie Kovácsové bude brzy máma dvou kluků. Maruška je v pátém měsíci těhotenství.

"Zatím mám nahoře čtyři a půl kila. Všechno je v bříšku a taky prsa jsou výrazně větší," řekla Super.cz Marie, která druhého potomka čeká s přítelem Filipem. Zatím není v plánu svatba. "Filip se na to netváří, já bych pro svatbu byla. On se ale před třičtvrtě rokem ještě netvářil ani na miminko," usmívá se.

Maruška nám také prozradila pohlaví očekávaného potomka. "Bude to kluk. Přáli jsme si ho. Můj syn Tobík chtěl bráchu, Filip už má dvě holky, tak to bude vyrovnaný," dodala Maruška s tím, že už má vybrané i jmého "Asi to vyhraje Theo," uzavřela. ■