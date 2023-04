Přestěhování za Prahu mu zatrhla manželka. Krásná žena Filipa Renče nechtěla být zelenou vdovou

Režisér Filip Renč se s maželkou a dcerou přesunul do domečku za Prahu. Super.cz

„Já jsem využil covid, prodal jsem byt tady na Praze 8 a za to jsme postavili takový bungalov za Prahou. Ale ta Praha, centrum a ten kontakt, blízkost nám chybí, tak máme takový menší byt na Vinohradech,“ svěřil se Filip moderátorovi Ondřeji Kočímu (34).

Důvod pro to, aby rodina měla zázemí i v metropoli, byl jasný. „Maruška má ráda civilizaci, tak se nechce cítit jako zelená vdova odložená mimo Prahu do domečku, aby vařila. Radši v Praze a na domek jezdíme pracovat.“

Spolu mají pětiletou dcerku Sofinku. Z předchozího vztahu má ještě dceru Natálii. Ovšem v tomto případě by si slavný režisér nepřál, aby jeho mladší dcera byla profesionální herečkou. „Nepřál bych jí tu nejistotu, ani ten malý příjem. Bylo by fajn, kdyby to měla jako koníčka, třeba nějaké amatérské divadlo. Ona ráda tancuje, ráda zpívá, ráda říká básničky, ráda se předvádí, chodí do kroužku, něco uměleckého v ní bude. Jak je malý píseček tady, tak je těžké se tím uživit.“

„Raději ať je to právnička nebo doktorka, ať mi může ke stáru taky třeba vyléčit revma nebo něco takového,“ dodal se smíchem Filip Renč. Celý Superchat si můžete pustit v našem videu nebo na všech podcastových aplikacích. ■