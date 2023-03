Čerstvý padesátník Jan Koller o oslavě, dcerách i partnerství: Svatbu s krásnou Zuzanou nevylučuje

Jan Koller promluvil o oslavě narozenin i soukromí. Michaela Feuereislová

„Je to v lidském životě nějaký mezník, ale stále se snažím žít velmi aktivně. Takže když jsem zdráv a mohu dělat sport, tak se cítím spokojený, a ani si nepřipouštím, že je mi padesát,“ řekl Koller pro Super.cz s tím, co považuje za své největší životní úspěchy.

„Největší úspěch je moje fotbalová kariéra, byl to můj koníček a povoláním se mi stal, když jsem to ani nečekal. A také samozřejmě narození mých dvou dcer.“

První oslavu si již stihl náramně užít, druhá na něj ještě čeká a dle jeho slov bude i pro něj velkým překvapením.

„Hlavní oslavu jsem měl u nás na vesnici, v pátek budu mít oficiální oslavu v kině Lucerna, kde bude večírek v podobě talk show, kde budou hosté. I pro mě je překvapení, kdo všechno tam bude,“ prozradil s tím, že už jeden velký dárek dostal.

„Potěšil mě dárek od přítelkyně, která mi koupila skútr, což pro mě bylo velké překvapení,“ promluvil o pozornosti od krásné partnerky Zuzany, se kterou je přes čtyři roky, a dokonce nám prozradil, že nevylučuje, že bude jednou jeho manželkou.

„Zatím to není na pořadu dne, ale samozřejmě to nevylučuji. Jsme spolu šťastní a rádi. Všechno může být, ale že bychom se měli teď někdy brát, to neplánujeme.“

Jan Koller je také otcem dvou dcer, které má z bývalého manželství. S dcerami má Honza skvělý vztah, i když je někdy komplikovanější se s nimi vídat.

„Se starší je to komplikovanější, Hedvika studuje v Kanadě, kam za ní zanedlouho na týden přiletím na návštěvu. S mladší je kontakt pravidelnější a vídáme se často,“ prozradil se slovy, že se holky také věnují sportu. „Sporty dělají spíš rekreačně. Mladší si oblíbila gymnastiku a starší volejbal,“ dodal Koller, který se ke svým padesátým narozeninám dočkal jako první český fotbalista pamětního listu v podobě sběratelské bankovky, kterých je k zakoupení pouze 1973. ■