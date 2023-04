Show o přežití Survivor se blíží ke konci: Moderátor Ondřej Novotný odtajnil finále i poslední natáčení

Druhá řada reality show Survivor se dočkala finále. TV Nova

O posledním natáčecím dni promluvil moderátor Ondřej Novotný (45).

„Ještě naposledy do tohoto nehostinného prostředí, ve kterém jsem si odseděl desítky hodin. Poslední cvičení, poslední běhání a začíná prázdnota. Často se mě ptáte, co je na reality show nejtěžší - je to post reality show syndrom. Když do něčeho investuješ každý den tolik energie, trvá to strašně dlouho, zažereš se do toho, navíc jsi tam speciálně jako host sám, protože tam není nikdo, kdo dělá to stejné, a pak to skončí...I když už jsem tohle dělal jedenáctkrát, včetně Oktagon challenge, tak to tam pak vždycky přijde, ta prázdnota a nicota jako v nekonečném příběhu. Bylo to super, díky,“ svěřil se Novotný na svém instagramovém účtu, kde ukázal i místnost, kde dohlížel na jednotlivé epizody.

Promluvil také o finále, které tak již zřejmě proběhlo.

„Nemám to pod palcem, když si na poslední kmenovku nevezmu boty. Kolikrát já něco zapomněl, doufám, že to zapomínání tady zapomenu. Finále,“ oznámil s úsměvem. ■