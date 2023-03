Houslista Pavel Šporcl brutálně zhubl: Za měsíc shodil neuvěřitelných 12 kilo, z toho týden držel půst

Pavel Šporcl Foto: archiv P. Šporcla

Přestože věk je jen číslo, blížící se životní jubileum s námi často dělá divy. Jinak to nemá ani houslista Pavel Šporcl (49), který v dubnu oslaví své 50. narozeniny. Před nimi se rozhodl pustit do radikální proměny. Změnil jídelníček, pustil se do meditování a zkusil týdenní půst. Za jeden měsíc se mu tak podařilo shodit neuvěřitelných 12 kilogramů.