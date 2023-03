V pondělí se rozhodli, v pátek se brali, šaty si půjčila. Lenka Vlasáková popsala svatbu s Janem Dolanským

Jan Dolanský a Lenka Vlasáková Michaela Feuereislová

Žili spolu dlouhých 19 let, než se v létě roku 2020 vzali. Lenka Vlasáková (50) a Jan Dolanský (45) to Super.cz potvrdili v prosinci téhož roku. Až později herečka promluvila o tom, jak jejich svatební den vypadal.

Sňatek Vlasáková a Dolanský uzavřeli na zámku Křinec, poblíž kterého mají chalupu. Právě na té nápad na svatbu vznikl. Samotný obřad byl velmi komorní, jen v kruhu nejbližších.

„Na rozdíl od mé první svatby, která se chystala pro sto dvacet lidí dva měsíce a já měla šaty na míru, jsme se v pondělí rozhodli a v pátek jsme tady stáli, jen s těmi nejbližšími. Den předem jsem si půjčila šaty, Honzík si něco koupil na sebe, holky udělaly květinovou výzdobu, babička uvařila oběd. A bylo to prostě nádherný, skvělý,“ popsala v pořadu Moje místa, jehož dvoustý díl odvysílá Televize Seznam v úterý večer. Zpětně mohou diváci všechny díly sledovat na Stream.cz.

„Když obřad proběhl, byl to jeden z nejkrásnějších momentů. Všechny čtyři děti se objímaly, holky to celé probrečely, všichni jsme si to užili. Jak nás bylo málo, nepocítila jsem žádný stres, jestli nedošly skleničky na víno, nebo kde bude kdo spát. Doporučuji nic moc neřešit, má jít jenom o ty dva. Nám se to povedlo,“ doplnila Vlasáková.

Herci mají tři společné děti, dceru Amélii a syny Maxe a Johana, z předchozího vztahu má Vlasáková ještě dceru Sofii. ■