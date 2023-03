Bizarní a odhalená móda na předávání rádiových cen: Kdo vyrazil jak na maškarák?

Podívejte se na modely z předávání cen v Los Angeles. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Tak za tyhle modely by se snad nemusely stydět ani na karnevalu. Předávání cen iHeartRadio Music Awards je velkou společenskou událostí a účastníci galavečera by se měli patřičně obléknout. Tak se podívejte na to, komu se to letos příliš nepovedlo.