Je skutečně Vodochodský? Seriálový Sepeši zvažuje, že podstoupí testy DNA

Seriálový Sepeši zvažuje testy DNA

Seriálový Sepeši Vojtěch Vodochodský odmalička slýchává, že není vůbec podobný svému otci Ivanovi Vodochodskému. On štíhlý blonďák, otec plnější brunet. Skepse lidí okolo nich dokonce vyvolala myšlenku, že by se obrátili na laboratoř.

„Testy DNA jsme samozřejmě zatím nedělali. Ale táta mi každé Vánoce vyhrožuje, že mi je dá pod stromeček a poletím z baráku. Což jsem už udělal. Plánuju mu ty testy někdy dát,“ svěřil se se smíchem Vojta v show 7 pádů Honzy Dědka.



Během rozhovoru také přiznal, že ačkoliv se mu aktuálně herecky daří, nikdy tyto ambice neměl, a to i navzdory tomu, že jeho otec je v seriálovém světě velké jméno. „Měl jsem počítače hrozně rád, táta hrál hry na počítači a já jsem se na něj díval, jak je hrál. Myslel jsem si, že počítačový monitor je název profese. Myslel jsem si to jen v útlém věku, asi do patnácti,“ směje se při vzpomínce na dětství Vojtěch Vodochodský.

Herec na sebe kromě svého herectví v poslední době strhl pozornost veřejnosti také proto, že odhalil svůj nový vztah. Randí totiž s modelkou Marií Danči, která skončila druhá v soutěži krásy Česká Miss Essens a letos naší zemi bude reprezentovat na Miss Global. ■