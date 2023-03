Zdeněk Godla se pochlubil čtvrtým vnoučetem: Chlapečka s exotickým jménem ukázal i s pupeční šňůrou

Zdeněk Godla Michaela Feuereislová

Zdeněk Godla (47) je již čtyřnásobným dědečkem. Představitel Franty ze seriálu Most! se pochlubil radostnou novinkou o narození malého zázraku na svém instagramovém účtu.

„Naše nové vnoučátko se nám narodilo ráno v 03:30. Moc krásnej chlapeček. Jmenuje se Jeremy Milan Godla,“ napsal s láskou k příspěvku, kam připojil i několik fotografií svého novorozeného vnoučka i hrdé maminky.

Netrvalo dlouho, co se u snímku objevilo spousty gratulací. „Moc gratuluji, chlapečkovi přeji hlavně zdraví a lásku,“ napsal jeden z mnoha příznivců, ke kterým se připojil i zpěvák Jan Bendig.

O svém prvním vnoučkovi Zdeněk informoval již v roce 2020. Ve stejném roce se mu narodila i vnučka Elenka a před dvěma lety přivítal na svět vnoučka Zdeňka Godlu čtvrtého.

Herec se sice proslavil rolí v seriálu Most!, přesto má na svém kontě již řadu dalších rolí. A to v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, Villa Lucia a nedávno šla do kin i komedie Bastardi: Reparát. Nejenže je Godla stále vyhledávaným hercem, ale zejména je v životě i přes nějaké pády spokojený. "Jsem na dobré cestě. Všechno z minulosti už mám vyřešené," řekl nedávno pro Super.cz ■