Už jí bude třináct: Míšu Noskovou dcera Eliška dorůstá, obula své první boty na podpatku a trpěla

Míšu Noskovou už dcera pomalu dorůstá

V září už jí bude třináct a je to slečna. Dceru z prvního manželství zpěvačka Michaela Nosková (40) vyvedla na premiéru muzikálu The Bodyguard do Hudebního divadla v Karlíně. Obě se na společenskou událost pečlivě připravovaly.

"Hlavně jsme musely jít na nákup, protože Eliška potřebovala šaty. Ona je totiž vůbec nenosí. A dneska má na sobě úplně poprvé lodičky," řekla Super.cz Míša, která sama zvolila šaty s odhalenými zády. Eliška ovšem z obuvi nadšená nebyla. "Bolí to," postěžovala si nám.

Míšu teď v muzikálech moc nevídáme. "Věnuji se hlavně malé, takže úplně na návrat na muzikálové pole nespěchám. Občas něco hraju, ale myslím, že je to takhle dobře, protože Jasněnce bude za chvíli rok a půl a do dvou let bych s ní byla ráda, co nejvíc doma," vysvětlila zpěvačka. ■