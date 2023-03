Za miliónovou zpronevěru mu hrozí vězení. Brazilská policie žádá Česko o vydání hvězdy reality show VyVolení

Daniel Pluto Joao má prý pletky se zákonem. Profimedia.cz

Pluto má být ve vedení zločinecké skupiny, která měla z kanceláře v Lisabonu lákat občany Brazílie k údajně výhodným investicím. Peníze si nechali poslat na účty a následně „investora“ informovali, že kvůli poklesu trhu o svou investici přišel. Vyšetřovatelné však popsali, že peníze skupina zpronevěřila. Má jít v přepočtu o milióny korun.

O vydání rappera a dalších členů skupiny bude rozhodovat český soud a Ministerstvo spravedlnosti. Vydat ho nemusí, protože Česká republika nemá s Brazílií podepsanou smlouvu o vydávání osob k trestnímu stíhání.

"Daniel João utekl do Rakouska a následně do České republiky. Interpol vůči němu vydal varování červeného, tedy nejvyššího stupně. Už jsme poslali žádost o vydání, ale protože Daniel má české občanství, je možné, že ho české úřady nevydají do brazilského vězení," řekli Seznam Zprávám policisté z brazilské Civil Police of Distrito Federal. ■