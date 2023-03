Roste další andílek? Dcera Alessandry Ambrosio vypadá jako její kopie. Je jí teprve 14 a už se předvádí

Alessandra Ambrosio s dcerou Anjou v São Paulu Profimedia.cz

Dcera brazilské topmodelky Alessandry Ambrosio (41) už dospěla do věku, kdy se stává spíš maminčinou parťačkou, která ji doprovází na nejrůznější akce. Stejně tomu bylo například ve čtvrtek v São Paulu, kdy čtrnáctiletá Anja vyrazila s maminkou na Gucci party.

Fotografové zastihli dvojici na ulici, kdy ještě s pánským doprovodem všichni mířili na večírek konaný v rámci Lollapalooza festivalu. Zatímco krásná Alessandra zvolila dlouhé smetanové šaty s detailem v podobě černé květiny v hlubokém výstřihu, Anja na sobě měla béžový korzet a růžový saténový komplet připomínající luxusní pyžamo.

Pozornost ani jedné očividně nevadila a Anja, která vzešla z modelčina bývalého manželství s fotografem Jamiem Mazurem, se kterým má ještě desetiletého syna Phoenixe, dokonce do objektivu předvedla pár vtipných grimas.

Není pochyb, že i Anja má nakročeno k úspěšné dráze modelky. Maminka by ji jistě mohla do tohoto odvětví dokonale zasvětit. Svou kariéru sice spojila především se značkou Victoria’s Secret, jejichž andílkem byla dlouhých sedmnáct let, což je nejvíc ze všech modelek po Adrianě Limě, která v tomto směru se svými osmnácti ‚andělskými‘ lety drží prvenství. ■