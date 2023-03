Už rok je rusovláska Pavelková šťastně zadaná: Modelka teď promluvila o zásnubách a druhém dítěti

Romana Pavelková Super.cz

Už rok je modelka Romana Pavelková (38) šťastně zadaná. Ve vztahu s partnerem Milanem Štědrou jí to klape a budují si společné hnízdečko lásky, do kterého by se za nedlouho chtěli nastěhovat.

„Jsem stále zamilovaná a šťastná, doufám, že se brzy budeme stěhovat do nového bytu. Rekonstrukce se nám o měsíc natáhla, ale myslím, že v květnu se už budeme stěhovat,“ svěřila se Super.cz Romana Pavelková, která s partnerem a svým synem Maxíkem tráví většinu svého času. Pravidelně také cestují.

„S partnerem si užíváme jeden druhého. Teď jsme se vrátili z Itálie a na moje narozeniny plánujeme letět do Paříže,“ prozradila na představení nové kolekce kabelek Dany Morávkové Romana.

Nás zajímalo, zda už se ve vztahu neřeší také zásnuby. „Přítel mi říkal, ať nečekám žádost o ruku, že v Paříži by to bylo trapné,“ prohlásila modelka s tím, že druhému dítěti by se nebránila, zatím to však není na pořadu dne. „Bavili jsme se o tom, není to vyloučeno, ale nejprve společné bydlení a potom se uvidí,“ řekla rusovláska, která má z předchozího manželství syna. „Maxík je ve druhé třídě, s Milanem si rozumí, myslím, že jsou parťáci. Fungují spolu skvěle,“ dodala Romana. ■