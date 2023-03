Sara Sandeva v sexy modelu podpořila partnera na premiéře: Jakub Prachař poprvé promluvil o dítěti s krásnou herečkou

Jakub Prachař Super.cz

Zatímco jeho hrdina poté, co mu partnerka v podání Terezy Ramba (33) vyčte, že není dost chlap, odjíždí na kurz, kde by se měl dovednosti vyžadované od chlapa naučit, Kuba prý nic podobného zapotřebí nemá a nedostatek mužnosti mu žádná z jeho žen nepředhazovala. "Asi jsem byl vždycky dostatečně vyspělý. I když mentálně ne. To je mi někdy patnáct, někdy sedmnáct. Má to takové výkyvy a už asi zůstane do smrti," mínil a v našem videu se rozpovídal i o své sportovní a řemeslné zručnosti.

Protože nám zmínil svůj mentální věk, dostali jsme se i na téma dětí. Pětiletá dcera Mia, kterou má s exmanželkou Agátou Hanychovou (37), by ho mohla pomalu dohánět. "Řekl bych, že už mě přerostla. Holky jsou vždycky napřed. Ale to nevadí, žena vás v životě vždycky přeroste a tak to má být," smál se. Možná by to teď chtělo kluka. "Asi by to kluka chtělo, ale nevadilo by mi, kdybych měl další dceru. Holky jsou fakt lepší," řekl Super.cz. ■