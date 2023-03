V Praze je další hollywoodská hvězda! Poznáváte vysmátého herce v mikině?

Snímek herce, stojícího před ukrajinskou polévkárnou, sdílel mj. novinář Ian Willoughby. „Podívejte se, kdo je v Praze. Extrémně cool Willem Dafoe,“ uvedl k fotce.

Do hlavního města jej pravděpodobně přivedly pracovní povinnosti, začátkem března zde započalo natáčení filmu Roberta Eggerse Nosferatu. Vedle Dafoeho si v něm zahrají také Lily-Rose Depp, dcera Johnnyho Deppa, který Prahu navštívil loni, kdy zde vystoupil jako host na koncertu Jeffa Becka, dále Emma Corrin, která se proslavila rolí princezny Diany v úspěšném seriálu Koruna, nebo Bill Skarsgård.

Look who’s in Prague — the extremely cool Willem Dafoe! pic.twitter.com/3FjtzYyLKS