Filmový Thor Chris Hemsworth a jeho manželka se stali terčem kritiky kvůli narozeninové fotce syna

Uveřejnit v dnešní době příspěvek na sociální síť znamená i to, že se dotyčný musí připravit i na negativní reakce. Zvlášť, pokud se jedná o celebritu. Chris Hemsworth je už léta šťastný se svou manželkou Elsou Pataky (46), vychovávají spolu tři děti a zatím se neobjevil ani náznak toho, že by u nich doma něco nebylo v pořádku. Přesto se najdou lidé, kteří musejí něco špatného najít za každou cenu.

Herec se svými šestapadesáti miliony sledujícími sdílel fotku z rodinné oslavy dvou synů, na které je kromě něj ještě jeho manželka s další dcerou a osoba skrytá za dětmi. Jeden ze synů má na snímku hlavu v dortu, kam mu ji strčily maminka a sestra. „Šťastné deváté narozeniny mým dvěma malým mužům. Jediná možnost, jak v tomhle domě jíst dort, je ta, že maminka vás v něm musí vymáchat obličejem napřed. Maminko, já nemám rád čokoládu, raději bych vanilkový. Vážně synku? A co teď?“ napsal ke snímku herec.

Chris Hemsworth sdílel rodinné foto.

Spousta lidí v komentářích u snímku chlapcům blahopřála k narozeninám, našli se ale i tací, kterým dění na fotce přišlo nevhodné.

„Proč lidé máchají svým dětem obličej v dortu, to je nad mé chápání,“ napsala jedna ze sledujících. „Souhlasím, myslím, že je to směšné,“ napsal jiný. „Je to násilné,“ přidal se třetí. „Chtěl tam někdo mít dort přes celý obličej? Nemyslím si. A navíc je to takové plýtvání. Takže po tom hloupém a nevtipném žertíku celý ten báječný dort vyhodíte?“ napsal další.

Chris Hemsworth na názory svých fanoušků nereagoval, možná mu však po jejich přečtení kousek skvělého dortu zhořkl v krku. ■