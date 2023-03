Cudná Amélie z Montmartru po 22 letech? Chodí přehlídky a nemá problém s nahotou ve filmech

Takhle si Amélii z Montmartru ze stejnojmenného snímku všichni pamatujeme... Profimedia.cz

Je až k nevíře, že o okaté brunetce se mluví jako o herečce, která je stále single. Buď si tak dokonale střeží soukromí, nebo skutečně nemá v lásce štěstí. Přestože jejími partnery byli v minulosti například muzikant Matthieu Chedid, filmař Lance Mazmanian či belgický herec Benoît Poelvoorde, nikdy se nevdala, nemá děti a má se za to, že žije single životem.

Audrey, jejímž prvním hollywoodským filmem byl trhák Šifra mistra Leonarda s Tomem Hanksem, si v roce 2009 zahrála dokonce i samotnou Coco Chanel ve stejnojmenném životopisném snímku. Za zmínku jistě ale stojí i její role ve filmu Příliš dlouhé zásnuby.

Ač její nevinná tvář láká režiséry k obsazování do něžných rolí, Audrey rozhodně není taková stydlivka, jakou by se mohla zdát. Naopak ještě před Amélií se Audrey odhalila ve snímku Le Libertin a přestávat s tím zřejmě nehodlá ani nyní, když si to scénář žádá. Stejně jako například v roce 2020, kdy se objevila v celkem odvážné roli v krimi komedii The Jesus Rolls, kde se Tautou objevuje polonahá hned v několika scénách. Jde o spin-off kultovního snímku Big Lebowski, ale divácky byl projekt přijat poměrně vlažně. ■