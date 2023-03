Překvapení v rodině Karlose Vémoly: Lela Ceterová se pochlubila roztomilým přírůstkem

Lela Vémola Michaela Feuereislová

Novým přírůstkem do rodiny, kterým potěšil svou manželku a malou dcerku, se nyní Lela pochlubila. „Nečekané překvapení pro Lilinku a maminku. Náš nový psík pomeranian. Je to fenka a je moc roztomilá, a tak maličká. Stále přemýšlíme nad jménem,“ svěřila se Lela.

Pro Karlose byl splněný sen pořídit si lva. „Je to moje miminko, doslova. To mi Lela vyčítá, že takhle jsem nekrmil ani naše děti. On to za mě ale nikdo neudělá, chtěl jsem lva, tak se musím starat,“ svěřil se Terminátor Super.cz v době, kdy si pořídil druhou lvici.

Jeho manželce se splnil sen nyní, a to právě novým pejskem, pro kterého se snaží vybrat to nejvhodnější jméno. „Napadly mě tyto. Nemůžu se rozhodnout. Cherry, Lady, Coco, Suzy, Terri, Nikki, Zoe, Sendy, Chantal, Minnie, Izzi, Dona, Cassi, Bibi, Barbie, Bella, Ammy,“ vyjmenovala. ■