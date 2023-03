Tragická smrt syna, infarkt i výtky od soudruhů. Hurikán Dalibor Janda neměl vždy na růžích ustláno

Dalibor Janda Michaela Feuereislová

Jeho hity Kde jsi?, Hurikán, Padá hvězda, Hráli jsme kličkovanou, Vždycky jsem to já, Oheň, voda, vítr nebo Žít jako kaskadér zná každý český (a zřejmě i slovenský) posluchač. Co ale mnohé překvapí, že jejich interpret Dalibor Janda (69) slaví 21. března sedmdesátiny.

Málokdo také ví, že tento velký idol paní a slečen s nezaměnitelným a lehko identifikovatelným hlasem se ve skutečnosti jmenoval Václav – jméno si zpěvák změnil poté, co mu bylo řečeno, že na naší scéně je dost Václavů i Jandů. Naštěstí dostal při křtu jméno Dalibor, a tak to s výběrem neměl tak těžké.

Až do hvězdných výšin

Dalibor Janda chtěl být zpěvákem už od dětství. Když to jednou řekl před svou paní učitelkou, údajně od ní dostal pohlavek, aby se vzpamatoval. Nakonec se tedy vyučil strojním zámečníkem a do světa šoubyznysu vstoupil až na konci 70. let.

Jeho první hit Jahodový koktejl vyšel v roce 1983. Největší popularity dosáhl Janda v letech 1986–1988, kdy se stal třikrát za sebou Zlatým slavíkem. „V roce 1986 jsem získal první zlatou sošku. Bylo to neuvěřitelné, protože si dodnes pamatuji, jak jsem roce 1983 ukazoval mamince v celkovém žebříčku, že jsem padesátý,“ zavzpomínal Janda v jednom rozhovoru.

Mnozí ho odepisovali

Vždycky se hodně líbil děvčatům. Bylo to i tím, že v houfu postpubertálních výrostků vynikal svou mužností – proslavil se totiž až na prahu třicítky. To ale mnozí hudební producenti a lidé z branže vnímali jako velkou nevýhodu. Někteří mu dokonce rovnou říkali, ať se na zpívání vykašle: „…už jsi starý a podívej se, jak vypadáš – jsi zarostlý, malý, kde ty chceš zpívat?“

Za předchozího režimu ho moc nemuseli ani soudruzi – vytýkali mu jeho „nesocialistický“ hlas. Janda třeba nazpíval duet s Evou Olmerovou (✝59) a ve studiu jeho zpěv upravili tak, že zněl jako přes telefon. Ještě předtím, když začínal zpívat na odpoledních čajích v rodných Drahotuších, si lidé z tamního národního výboru chodili stěžovat zpěvákovu otci, proč jeho syn tak strašně řve.

A vždycky ho na dva až tři měsíce zakázali. To samé se mu později stávalo i v Praze. Janda měl nakonec obrovskou kliku, že se líbil manželkám komunistických papalášů. Takže vždy, když se rozhodovalo, že ho zakážou, se za něj nějaká z nich přimluvila. K zákazům přitom vlastně nikdy nebyl důvod – Janda zpíval o lásce a o ženách, což se tolerovalo i za socialismu.

Fanynky ostrouhaly

Zpěvák sice o přízeň fanynek neměl nikdy nouzi, ale děvčata měla smůlu. Janda se ve třiceti letech šťastně oženil a s manželkou mu to klape dodnes. Mnohé ctitelky ho přitom v dobách největší slávy pronásledovaly až domů. Občas se to prý doma neobešlo bez hádek, protože jeho žena zpočátku žárlila.

Časem si ale zvykla a dokázala s grácií zvládat i situace, kdy se slavný manžel vracel z koncertní šňůry a před jejich bytem bivakovaly neodbytné fanynky. Zpěvák je otcem dcery Jiřiny Anny (34), která podědila jeho pěvecký talent, a vystupuje s ním na koncertech. Měl také syna Dalibora (✝21), který v roce 2003 tragicky zemřel.

Proč se rozhodl zpomalit

V lednu 2021 se Dalibor Janda podruhé narodil. Dostal infarkt, jehož příčinou byl tzv. stresový cholesterol. Všechno naštěstí dobře dopadlo a od té doby zpěvák přehodnotil svůj život – užívá předepsané léky, cvičí a snaží se nestresovat. K tomu jí hodně zeleniny i ovoce a nepije a nekouří. Zkrátka už se za ničím nehoní. Ke kulatinám mu přejeme stálé zdraví a ať mu to zpívá ještě hodně dlouho. ■