Ibrahim Maiga z Fontány pre Zuzanu oslavil 60 a hledá novou ženu. Rozáhnout nohy nestačí, vzkazuje

Ibrahim Maiga Profimedia.cz

V Mali podniká v zemědělství a nežije se mu špatně. Ač letos oslavil šedesátku, stále touží po ženě a dalších dětech. S manželkou Innou, s níž má dvě děti, mu to totiž nevyšlo a rozvedli se.

„Vždycky jsem si měl z čeho vybírat. Mladé na mě letěly na Slovensku a v Mali ani nemluvím. Vynikám evropským způsobem života, takže tamní krásky mají oči jen pro mě,“ řekl v rozhovoru pro slovenský web Plus 7 dní.

A jaká žena má u něj šanci? „Se ženami je to, jak můj tatínek říkal, loterie. Musíš mít štěstí. Pěkná tvářička a postava nestačí. Potřebuji vedle sebe ženu, se kterou se budeme ve všem doplňovat. Mnohé si myslí, že stačí, když mi roztáhnou nohy. To je všechno, co umí nabídnout, takové však najdu leckde,“ míní.

Rád by proto našel ženu, která by mu přivedla na svět další děti. Podmínkou ale je, aby měla ráda ty jeho. Ač je v Mali povolená polygamie, on sám víc manželek nyní nechce. „Ani muži, ani ženy si v Mali nemohou dělat, co chtějí, pokud chce mít chlap víc žen, musí stanovit stejné podmínky pro všechny,“ prozradil. A to není vždy tak atraktivní, jak to na první pohled vypadá. ■