Leoš Mareš odtajnil část svých příjmů: Z cifry, kterou si může vydělat na Instagramu, se vám zatočí hlava

Leoš Mareš odhalil své příjmy. Herminapress

Známý moderátor, ale také influencer, v něm prozradil, jakou finanční částku inkasuje za jednu kampaň, kterou zasdílí na svůj Instagram.

„V současné době si u mě na Instagramu můžete objednat kampaň za 400 tisíc korun, která obsahuje dvě stories, dvě sady videí a dva příspěvky na feed. Pokud se spolu shodneme na způsobu prezentace, tak jak bych si to představoval já, a vám se to bude líbit a nebudu mít s tou službou nebo produktem problém, tak se to potom zrealizuje,“ odhalil Leoš Mareš, který má na své sociální síti aktuálně přes 1,1 milionů fanoušků.

Světlana přirovna moderátorovu finanční odměnu k ročnímu výdělku spousty lidí. A tak se jej zeptala, zda to pro něj není určité morální dilema.

„Upřímně řečeno, těch nabídek je tolik, že ta cena je schválně takhle nastavená, aby ty nabídky filtrovala,“ odpověděl Leoš Mareš minulý rok v červnu.

Není tak vyloučené, že si aktuálně inkasuje i vyšší částku a nejen fanoušci mu tleskají. Už jen z důvodu, že je na jeho občasných spoluprácích vidět, že je skutečně přijímá s rozvahou a aby sedly do jeho konceptu, který tvoří. ■