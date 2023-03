Těhotenství v seriálu ZOO? Míšu Pecháčkovou vyděsila zvláštní nevolnost

Michaela Pecháčková Michaela Feuereislová

„Ve chvíli, kdy mi přišly scénáře a já si přečetla, co Sid čeká, vylekala jsem se, že budu opravdu hrát těhotnou. Nechtěla jsem tomu vůbec věřit, tak jsem rychle ty texty pročítala, abych se dostala na konec k rozuzlení příběhu,“ popisuje první reakci na možné těhotenství své postavy devatenáctiletá Michaela Pecháčková.

„Nevím, zda mě to víc zajímalo z pohledu té postavy nebo z toho úhlu pohledu, že budu hrát těhotnou. Byla by to sice další výzva, ale jsem ráda, že to byl jen planý poplach. Vlastně se mi ulevilo, protože jsem opravdu v první chvíli myslela, že scenáristé to těhotenství zařídí,“ směje se herečka. ■