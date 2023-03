Nadějný herec jako černá ovce právnické rodiny: Tony Mašek je hvězdou nového seriálu

Tony Mašek promluvil o nové roli i velkých cílech. Super.cz

„Střílel jsem už dřív. Dělal jsem taktickou střelbu, což je něco jiného než ta sportovní. Tak jsem si to musel zkusit, je to něco jiného, ale vše dopadlo dobře,“ prozradil Super.cz.

Tony se k herectví dostal už v dětství, kdy absolvoval pár hereckých táborů. Později vystudoval konzervatoř a pak naskočil rovnou do praxe. Ač se narodil do právnické rodiny, nakonec se rozhodl vydat cestou umělce, v čemž jej rodiče podpořili.

„Bylo to v pohodě, nekonalo se takové drama, jak by si někdo mohl myslet. Bavili jsme se o tom s tátou, že chci být hercem. Řekl mi, že si můžu dělat, co chci, protože je to můj život. Mám štěstí, že mám v tomhle velkou podporu svých rodičů, ač jsem z právnické rodiny,“ vysvětlil s úsměvem.

„Ségra dělá také umění, konkrétně interiérovou architekturu, takže je to dobrý. Nejsem úplně ta černá ovce rodiny a rodiče jsou na nás pyšní.“

Ač už má Tony na kontě spousty hereckých rolí, tak by se jednou rád vydal za prací i do zahraničí. Možná i samotného Hollywoodu.

„Chtěl bych si zahrát něco ve stylu Johna Wicka, Je to velký cíl, ale doufám, že se mi tam podaří nějak dostat,“ dodal herec, který se mimo jiné aktivně věnuje i bojovým sportům, které by mu při cestě za jeho snem mohly také pomoci.

První díl seriálu Revír odvysílá Televize Seznam 25. března. Po odvysílání všech osmi epizod na televizních obrazovkách bude k vidění i online a zdarma na Stream.cz. ■