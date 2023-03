Gabriela Gášpárová ukázala nové vnady v sexy modelu: Promluvila o tom, jak hrála Romku z ghetta, i o vztahu s Pítrem

Gabriela Gášpárová v sexy modelu po návratu z dovolené promluvila o vztahu s Petrem Havránkem. Super.cz

Po třicetihodinové cestě letadlem z Karibiku sice padala únavou, ale nenechala si ujít premiéru filmu Bastardi: Reparát režiséra Tomáše Magnuska. Pro Gabrielu Gášpárovou (21) to byla totiž její zatím největší role. "Hraju Moniku, holku z romského ghetta, sestru Zdeňka Godly (47). Je to hlavní ženská role," řekla Super.cz.

"Bylo to hrozně zajímavé, protože jsme natáčeli v reálném prostředí Chánova. Ráda bych hrála dál, nicméně teď mám za sebou moderování na Love Islandu, tak bych chtěla jít i tímhle směrem. Tak uvidím, jak se to dá skloubit," krčila rameny půvabná brunetka, které to na premiéře ve Slovanském domě seklo v sexy róbě od návrhářky Hermine, s níž se domlouvala na zapůjčení šatů během mezipřistání v Istanbulu.

Museli jsme samozřejmě probrat i její vztah s Petrem Havránkem, který se podle sestřihů z reality show Survivor měl více sblížit se svojí ex Andreou Bezděkovou. "Tohle všechno budeme s Pítrem řešit, jakmile se vrátí. Pořád doufám a stojím si za tím, že se tam nic neděje a můžu mu věřit. Doufám, že mi to potvrdí a budeme pokračovat dál," svěřila Gabriela, která v našem videu vysvětlila i to, proč přestala svému partnerovi spravovat sociální sítě. Reagovala také na hejty ohledně svého nového poprsí. "Ty vůbec neřeším," uzavřela. ■