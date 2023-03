S režisérem se dala dohromady díky reklamě na paštiku: Nejdřív jsem chtěla mít jen kamaráda, který se hodí, přiznala herečka

Romana Goščíková popsala začátek vztahu s režisérem Snowboarďáků. Super.cz

V divadle má díky různorodým postavám, které ztvárňuje, mnoho podob. Práci ale domů principálka a herečka Divadla Radka Brzobohatého Romana Goščíková domů nenosí. I když by určitě svého muže, režiséra Karla Janáka, určitě potěšila.

"Přiznám se, že jeden takový obleček doma mám, ale ještě na něj nedošlo. Ale musím říct, že je vždycky Kája překvapený, když mě v těch různých podobách vidí. A myslím, že je na mě pyšný. A je pravda, že když nějakou věc zkouším v divadle, trošku si to zkouším i doma, takže to má takové pestré, o tom žádná," smála se Romana.

Zavzpomínali jsme i na to, jak se vlastně herečka s režisérem seznámili. "Říkáme tomu, že jsme se poznali na paštice, protože jsme spolu točili reklamu pro jednu firmu na jídlo. Kamarádili jsme se pak na Facebooku a za rok mi napsal, že už by mohl do toho divadla. Tvrdil, že jsem ho zvala, ale já zvala jeho a dalších dva a půl tisíce lidí," vzpomínala Romana.

"Bylo to spíš na kamarádské bázi, ale byl moc milý a cítila jsem se s ním dobře, protože jsem si nemusela na nic hrát. Zažili jsme spolu nějaké hory, také ještě jako kamarádi. Jeho prý dostalo, když jsem mu přinesla svačinku. Já to ale v tu chvíli brala tak, že mít kamaráda režiséra se vždycky hodí. A pak se to nějak stalo," krčila rameny, že si nevybaví přesný okamžik, kdy u ní přeskočila jiskra. V našem videu nám také popsala romantickou žádost o ruku na Zanzibaru. ■