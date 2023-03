Čelí tlaku okolí, že je ve 33 letech single. Kamila Nývltová zkusila seznamku, ale po dvou dnech profil smazala

Kamila Nývltová Super.cz

„Je to pořád stejné, jsem pořád sama. Jsem spokojená, věnuji se práci a myslím, že chlapi došli,“ svěřila se Super.cz se smíchem zpěvačka. „Nehledám, nechávám to a uvidíme,“ dodala Kamila s tím, že zkusila internetovou seznamku, velmi rychle však přišla na to, že tento způsob seznamování pro ni není.

„Musím se přiznat, že jednou jsem si to stáhla, měla jsem to dva dny a zase jsem to smazala. Nejsem úplně typ na internetové seznamování, musím toho člověka trochu znát. A mám strach jít ven s někým, koho znám jen po zprávách. Tohle pro mě není,“ svěřila se Kamila.

Zpěvačka se nestresuje, a přestože musí čelit tlaku, že ve svém věku by se už měla vdávat a mít děti, nechává tomu volný průběh. O nápadníky díky internetu totiž nouzi nemá. „Když vyjde zpráva, že jsem stále sama, tak se pánové ozývají. Těší mě to, že mají zájem, ale já na tohle nejsem, se mnou je to složité. Jsem teď ráda sama a mám svůj klid. I když slyším, že mi je 33 let a měla by být svatba a děti, tak mě tohle nestresuje,“ prozradila Kamila Nývltová, kterou jsme potkali na pěvecké soutěži Česko zpívá, kterou již 14. rokem organizuje.

Vedle vybírání dětských pěveckých talentů má zpěvačka plný diář až do začátku příštího roku. Kromě jiného ji stejně jako loni čeká evropské turné s americkým uskupením Two Steps From Hell. „Loni jsem se nabažila cédéčkem a knihou, letos, když to dobře dopadne, tak mě na podzim zase čeká evropské turné, čekají mě muzikály Kleopatra a Dracula po zámcích a hradech a už mám plný kalendář koncertů. Věnuji se také soutěži, která mě hodně zaměstnává,“ dodala zpěvačka. ■