Tuhle roli by Jitka Sedláčková vzala, i kdyby hrála němou: Bylo to jak na skautském táboře, směje se

Jitka Sedláčková promluvila o nové roli. Super.cz

„Je to manželka předsedy myslivců čili velice důležitá postava, protože má svou důležitost. Má jisté schopnosti rázu nadpřirozeného. Má vidiny,“ svěřila se Jitka pro Super.cz s tím, že by tuhle roli vzala i kdyby měla hrát němou pošťačku.

„Koukala jsem nejvíc na to, že tam mám kamarády. Byla jsem nadšená, že mě Televize Seznam schválila, protože dnes to není jen tak být obsazen. Když mi řekli, že v tom hrají moji letití kamarádi jako David Matásek, Marek Taclík, Linda Rybová, David Prachař nebo Ondra Pavelka, tak jsem nemohla odolat. A řekla jsem, i kdybych tam měla být za němou pošťačku, tak do toho půjdu. Z toho natáčecího pobytu jsem měla pocit, že jsem na skautském táboře,“ prozradila oblíbená herečka s úsměvem.

Už samotný trailer k seriálu napovídal, že půjde o komedii se vším všudy. Hrát ženu, která má blízko k nadpřirozenu, byla pro Jitku také zábava, avšak v reálném životě ji taková témata tolik netáhnou.

„Dávám na přírodu, dokonce si jezdím pro byliny a užívám je. Ale třeba kartářky nevyhledávám. Já umím žít mocí přítomného okamžiku a myslím, že už jsem velká holka na to, abych sama věděla bez rad okolí, co pro mě je a není dobré,“ dodala.

První díl seriálu Revír odvysílala Televize Seznam 25. března. Po odvysílání všech osmi epizod na televizních obrazovkách bude k vidění i online a zdarma na Stream.cz. ■