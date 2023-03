Výhrůžky, strach i milionové pokuty: Jirka ze Survivoru vysvětlil, proč obvolal právníky

Jiří Hanousek promluvil o svém odstoupení z reality show Survivor. TV Nova

Pro makléře Jiřího Hanouska Survivor nekončí odstoupením. Do své finální cesty se totiž rozhodl zapojit právníky, které i pro svůj klid oslovil hned po návratu do Česka.

„Když jdeš do hry s tím, že to miluješ, a po neideálním odchodu ti někdo vyhrožuje milionovými pokutami, tak máš strach a trochu se bojíš. Po přivítání se s rodinou jsem tak místo návštěvy oblíbeného podniku zamířil k právníkům, abychom si řekli, co se stalo, a došlo k narovnání vztahů. Nechci na někoho vyvíjet tlak. Jen nechci mít děravý kalhoty,“ vysvětlil Jirka s tím, že skutečně nečekal, jakým způsobem pro něj hra skončí.

„Ondra vyprávěl o tom, že nejsem v ohrožení, což byla pravda. Řekl, že jsem měl v posledních dnech jednání se šéfkou Survivoru i produkce, což byla pravda. Dostaly se k němu informace, že jsem chtěl odejít. Z dotazu od Ondry jsem byl zaskočený, proč se mě ptá, že se k němu dostaly informace, že chci odejít. Bylo v plánu, že si po kmenovce sednu s vedením a promluvím si o dalších krocích s vedením. Ne, že to probereme na kmenové radě. Ze hry jsem odstoupit nechtěl, a už vůbec ne takovým způsobem, že odejdu bez hry,“ reagoval Jirka na jeden z dotazů na instagramovém účtu.

Jirka měl dle svých slov problém nejen kvůli genderovému pravidlu, ale i dalším věcem.

„Nebylo to jenom kvůli tomu, v současné chvíli jsem vázán mlčenlivostí a nemůžu říct všechno. Ondra měl pravdu, posledních dvanáct dní jsem jednal s reportéry i šéfy Survivoru. Ondra neměl všechny informace a myslel si, že to máme vyřešené, ale vyřešené to nebylo. Mělo se to řešit po kmenové radě, ale to už se bohužel k Ondrovi nedoneslo," promluvil Jiří také o závěrečné diskuzi, kterou vedl s Ondřejem Novotným nejen ohledně genderového pravidla.

„Jak říkal Ondra, nebyla to jeho chyba. Ale způsob a slova, jakými to bylo řečeno, vycházely od něj,“ dodal s tím, že si takový odchod určitě nepředstavoval. Obzvlášť během kmenové rady, která je jeho "milovanou" disciplínou. ■