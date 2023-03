Takhle jste ji ještě neviděli: Stříbrná SuperStar Šárka Vaňková dovádí na divadle v sexy oblečku

Šárka Vaňková Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Když pominu muzikály, kde bylo také nějaké hraní, tak toto je opravdu moje první ryze činoherní role. Jenom mluvím a nemusím mít žádné stresy navíc z nějaké písničky, můžeme si jenom hrát,“ svěřila se Šárka na premiéře v pražském Strašnickém divadle, která vedle zpěvu zkouší něco nového. „Dělám věci, které mě baví a dělají mi radost, dělám si práci bokem a zpívání mám jako koníčka, a to je super," řekla Super.cz Šárka, která coby milenka premiéra, kterého hraje Petr Vondráček, předvede na jevišti hned několik odvážných scén.

Diváci tak neuvidí stříbrnou vítězku talentové soutěže SuperStar jen ve sportovním oblečku. Tyhle scény nebyly pro zpěvačku to nejhorší, obtížné bylo naučit se i množství textu. „Je to konverzačka, hodně textu. Docela dlouho mi trvalo se do toho vpravit. Zapamatovat si texty, to člověk zvládne, ale nezapomenout na nějakou narážku a včas nastoupit, to je umění,“ svěřila se na premiéře zpěvačka, po jejímž boku stojí zkušení herci Michaela Dolinová, Zdeněk Žák, Petr Vondráček a Radomír Švec.

„Hraje se mi vedle nich krásně, jsou to neskuteční profesionálové a je s nimi ohromná sranda. Na jevišti mám kolikrát co dělat, abych se udržela, protože pan Žák nemusí dělat nic, jenom se zatváří a já jdu smíchy do kolen,“ uvedla Šárka, kterou do publika přišla na premiéru podpořit maminka. ■