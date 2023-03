Bude mít chlapečka, nebo holčičku? Novácká rosnička prozradila pohlaví miminka

Simona Šimková se v červenci stane maminkou. Foto: Se souhlasem S.Šimkové

Nastávající rodiče se dočkají syna. Sympatická moderátorka dnes tuto radostnou zprávu vykřičela do světa. „My bychom reagovali asi úplně stejně, ať by to byla holčička, nebo chlapeček. Nejkrásnější pocit je, když vždycky na ultrazvuku vidím, že je mimčo zdravé, to je důležité. Ale nebudu lhát, partnerovi zazářily oči, když jsme odhalili chlapečka,“ svěřila se Super.cz.

Budoucí syn jim ale zavařil při výběru jmen. Simona a Jan si z chlapeckých jmen nemůžou vůbec vybrat. „Jako bývalý fotbalista si maluje, že my budeme mít nového Ronalda. Jména jsou ale oříšek, pro holčičku jsme měli docela i obsáhlejší seznam jmen na výběr, ale na kluka je to přesně naopak. Vždycky se mi líbila netradiční jména, ale paradoxně to vypadá, že vybereme to (pro mě) nejtradičnější české jméno – a to je Honzík, po tatínkovi. Ale uvidíme, stále ještě projíždíme kalendáře a přijímám veškeré tipy na jména od okolí.“

Termín porodu má 7. 7. a před kamerou by usměvavá rosnička chtěla být do června, pokud jí to tedy stav dovolí. ■