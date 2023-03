Vítěz Love Islandu o drsném návratu do reality: Show byla mistrovsky sestříhaná, byl jsem za psychopata, říká Kryštof

Kryštof Novák promluvil o působení v Love Islandu, vztahu s Denčou i milionové výhře. Super.cz

Lidé paradoxně adorovali Zbyňka se Sabinou, kteří se nakonec rozešli, když se tanečnice zakoukala do Makhmuda Muradova.

„Vůbec mě to netankovalo a myslím si, že to má i Deny stejně. Ty hejty vůbec nevnímáme ani nevíme proč. Lidi viděli něco, co je mistrovsky sestříhané, s námi tam nebyli a proč bych si měl brát názor někoho, kdo mě vůbec nezná. Na vile mi neustále říkali mistr pozitivity, protože jsem chodil s úsměvem od ucha k uchu, každého jsem tam nějakým způsobem podporoval, a pak se dočtu, že jsem psychopat. Nic s tím neudělám a nepotřebuji sednout každému. Mám kolem sebe okruh lidí, kteří ví, jaký jsem, mají mě rádi. A to je pro mě důležité,“ řekl Kryštof pro Super.cz s tím, že je ve vztahu stále šťastný.

Avšak po nějakých nepříjemných zkušenostech si daleko víc hlídá své soukromí.

„Je opravdu šílené, jak lidi všechno řeší. Pár dní jsem něco nepřidal na Instagram a už mi chodilo tisíce zpráv, zda jsme ještě spolu. Začínám si čím dál víc cenit svého soukromí. Nepotřebuji, aby ho nějaký random člověk někde rozebíral,“ vysvětlil.

Pár vyhrál nejen lásku, ale také milionovou peněžní odměnu. Co s ní udělali?

„Ještě jsme to nerozfofrovali. Deny poctivě střádá, já jsem zase takový, že si říkám, že peníze budou a my nebudeme. Děláme si nějaké radosti, teď jsme si třeba koupili dovolenou a po zápasu v Clash of The Stars vyrážíme do Thajska,“ dodal Kryštof Novák. ■