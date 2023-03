Podprsenku přestala nosit ve čtrnácti, tentokrát ji ale oblékla: Potetovaná kráska Sharlota předvedla své tělo v prádle

Sharlota Frantinová Foto: Bulgari

Extravagantní kráska Sharlota Frantinová (26) se odvážných modelů nebojí. Zpěvačka do společnosti často vyrazí v oděvu, který by byl pro mnohé už za hranou. Barevné paruky, vysoké podpatky, provokativní dekolty a tetování ale ke zpěvačce zkrátka patří.

Tím posledním se nyní sympatická kráska pochlubila. Mezinárodní den žen oslavila v prádle, ve kterém dala na odiv své tělo, které zdobí desítky malůvek. Ty zpěvačka pravidelně rozmnožuje. A přestože prozradila, že podprsenka nepatří mezi její oblíbené části šatníku, tentokrát ji oblékla.

„Já podprsenku přestala nosit na běžné příležitosti už asi ve čtrnácti. Když si ji vezmu, najednou to vypadá, že mám z dvojek pětky,“ svěřila se se smíchem Sharlota, která si z negativních komentářů na své výstřední modely nic nedělá. „Lidi to berou, jako bych tak měla vypadat do konce života, je to změna image na nějakou akci,“ dodala kráska.