Ve Zlaté labuti je za tajemnou ženu. Její představitelka Míša Maurerová se těší, až dvojčatům pomine puberta

Michaela Maurerová nevypadá jako maminka tří dětí. Michaela Feuereislová

„Měla jsem obrovskou radost, protože jsem dlouho netočila, a protože dobové seriály mám moc ráda. Tuhle roli konkrétně mám za odměnu, točila jsem nějakých dvanáct dnů a z toho tam říkám pár vět. Což je sen každé herečky,“ řekla se smíchem Super.cz Míša Maurerová.

Také si pochvalovala dobové kostýmy a druhou spolupráci s kostýmní výtvarnicí Michaelou Horáčkovou Hořejší. „Je naprostou špičkou ve svém oboru. Nejenže dokáže oblečení hezky výtvarně pojmout, ale hledá také originály, takže mám na sobě i originální kousky. A čím jsem starší, tím víc si vážím věcí s příběhem.“

Sama Míša (43) také ráda šije, dokonce absolvovala odborný kurz, ale ambice založit vlastní značku rozhodně nemá. Proto s chutí podporuje šikovné návrhářky a švadleny, od nichž si oblečení kupuje.

„U mě jde o relax, koníčka, a když mi od stroje, jehož zvuk mě uklidňuje, uvolňuje, vypadne i něco, co se dá nosit, co můžu nosit já, moje děti, přátelé, tak mám jenom radost,“ přiznává maminka tří dětí. Jejím dvojčatům Josefovi a Magdaleně bylo 26. ledna 14 let, dělí je pouhých devět minut. Zajímalo nás, jestli jsou si podobní?

„Nejsou, dokonce bych řekla, že pro nezasvěcené nebudou vypadat ani jako sourozenci. Jsou každý originál a jsem na ně moc pyšná. Ani povahově se nepodobají. Zrovna se nacházejí ve fázi jménem puberta, jde opravdu o těžké období pro všechny. Nezbývá než doufat, že až to pomine, tak všichni zůstaneme bez větších šrámů,“ řekla nám herečka.

Čemu se Josef s Magdou chtějí věnovat? Podědil některý z nich herecký talent po mamince? „Já dost usilovně pracovala na tom, aby nesměřovali tímhle směrem. Jestli by je bavilo divadlo nebo vůbec můj obor, tak ať ho mají jako koníčka. A čemu se budou věnovat, to se teprve ukáže. Pepa je moc manuálně šikovný, vyřezává a tvoří, jsem na něj pyšná. Madlenka nosí samé jedničky. Uvidíme, kam se později vrtnou.“

Sympatická zrzka má ještě čtyřletou Emmu, o které mluví jako o mimořádně roztomilé, ale velice temperamentní holčičce. Nebude rozmazlená? „Děláme všechno pro to, aby nebyla. Snažím se být důsledná, což je někdy těžký. A přísná. Je to miláček všech,“ svěřila o své nejmladší.

Maminka tří dětí si udržuje stále krásně štíhlou postavu, i když ji mrzí, že nemá už tolik času na milovanou jógu. Jestlipak ještě jezdí po Praze na elektrokoloběžce?

„Ne. Tu jsem si původně pořídila, aby se rychleji dopravovala z místa A do místa B. Nedošlo mi, že pražské Vinohrady, kde se pohybuji nejčastěji a kde bydlím, mají spoustu kočičích hlav a dlažebních kostek, takže jsem pak trošku jako v máslostroji. Převezla jsem ji na jiné místo, kde koloběžku využiju víc,“ řekla Míša Super.cz. ■