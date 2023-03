Moderátor Primy se pochlubil krásnou partnerkou: Společně nafotili intimní snímky ve spodním prádle

Jiří Šlégl má po svém boku tuhle krásnou partnerku. Foto: foto Lucie Bočanová

Ještě spolu nejsou ani rok, ale už mají tolik společných zážitků, že by z nich mohla vzniknout kniha. Moderátor zpravodajské stanice CNN Prima News Jiří Šlégl a jeho krásná partnerka Nela Slivková už květnu oslaví výročí svého vztahu. Ten chtěli v začátcích utajit, ale nakonec jim to nevyšlo.

„Seznámili jsme se v práci. Všimla jsem si ho hned, jak jsem do práce nastoupila. Vysoký, tmavovlasý, vousatý a vždycky hezky voněl. On moje sympatie opětoval, ale byl tam trochu zádrhel, že Jirka byl v té době zadaný. Z toho důvodu jsem s ním chtěla udržovat vztah pouze v přátelské rovině, ale Jirka jednoho dne přišel s tím, že už je sám a chtěl by být se mnou. A tak začal náš vztah. Ze začátku jsme to chtěli v práci tajit, ale stejně to všem muselo být hned jasné,“ svěřila se Nela pro Super.cz, kterou Jiří doplnil slovy, že si své tehdy budoucí partnerky hned nevšiml.

„Nelči jsem si všiml asi až tak po půl roce od chvíle, kdy k nám nastoupila, i když zpětně nechápu, jak je to možné. Navíc jsem se s ní seznámil přes našeho společného kamaráda a v domnění, že právě onen kamarád má o Neli zájem a já jsem v tu chvíli nic takového neřešil. Až časem jsme si začali více povídat, mimo jiné hodně o jídle, které máme oba rádi, a nakonec nám to začalo trochu přerůstat přes hlavu. Musel jsem si vyřešit svůj osobní život, a nakonec se vše začalo ubírat správným směrem,“ vysvětlil moderátor s úsměvem.

I za necelý rok vztahu pár procestoval kus světa, kde se se setkali i s velmi nepříjemnými situacemi. Například, když je v Dominikánské republice okradli. Vše naštěstí dobře dopadlo, a od dalších cestovatelských zážitků se prý odradit nenechají.

Jiří a Nela nedávno kývli i na společné focení. Půvabná blondýnka má s focením už nějaké zkušenosti, a tak se před fotoaparátem cítila jako ryba ve vodě. Na rozdíl od Jirky, který se musel naučit plavat, nakonec si focení ale také užil.

„Popravdě se fotím nerad, ale tady jsem si připadal hrozně přirozeně, skoro jako doma. A výsledek se mi moc líbí, to ‚něco‘ mezi námi je na fotkách podle mě vidět, nebo mi to tak aspoň připadá,“ prozradil. ■