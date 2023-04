Princezna Jasněnka, jak ji neznáte. Její akvarely uznávají i malíři. A jdou na dračku

Michaela Kuklová je vášnivou malířkou. Super.cz

Pohádková princezna Jasněnka Michaela Kuklová (54) se odmalička věnuje i jednomu velkému koníčku. Kromě herectví maluje, a je velmi úspěšná. Jak prozradila v pořadu Super.cz Po pravdě , je to pro ni i vítaný přivýdělek.

„Malovala jsem do té doby, než jsem otěhotněla, protože jsem malovala olejem, a ten jsem pak nechtěla čichat. Po narození syna jsem na to neměla čas a malovala jsem jednou za rok do nějaké charitativní dražby nebo jsem obraz malovala jako dárek,“ řekla v pořadu Po pravdě Kuklová.

Po pravdě: Michaela Kuklová promluvila otevřeně o rakovině. Šest dní po odstranění prsou šla do práce.

Super.cz Po pravdě

Až když se v době covidové zavřela divadla, opět se k malování vrátila. Tentokrát ji ale okouzlily akvarely.

„Potřebovala jsem nějaký příjem a vrhla se opět na malování, ale začala jsem dělat nejen olej, ale i akvarel, který mě úplně dostal možnostmi, jak pracovat s barvami. Začala jsem dělat portréty lidem na zakázky, ne že bych se tím uživila, na to jsem zatím velmi pomalý malíř a času nemám tolik, protože herectví je přece jen mou velkou životní náplní, ale je to milý přivýdělek,“ pochvalovala si Kuklová, o jejíž obrazy je zájem.

„Chtěla bych se věnovat i nějakým svým projektům s malováním a své vlastní tvorbě, abych si někdy mohla dopřát výstavu, protože nabídek na výstavy mám spousty,“ těšilo herečku. Ta je ráda, že ji uznávají i akademici.

„Jsem nadšená z toho, že mě uznávají i malíři, že mě přijali mezi sebe, i když nejsem akademik. Asi je vidět ta letitá praxe, která tam přece jenom byla odmalička, a to, že člověk má ten dar,“ míní.

„Nesmírně mě to těší, je to velká podpora a motivace, a když mi lidé píší, jak se jim ty obrázky líbí, tak mě to nakopává,“ uzavřela Kuklová, která má za sebou náročný boj s rakovinou prsu. ■