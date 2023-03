Vyrýsované tělo předvedla jen v krajkovém prádle: Hanka Mašlíková ví, jak doma uvítat manžela

Hana Mašlíková Foto: Aneta Kupcová

To si oblékla na Mezinárodní den žen, jako překvapení pro manžela. „Vám říkám, jestli nepřinese dneska domů kytku k MDŽ, tak může na rozbalení tohohle dárku zapomenout! Odlíčím se, vezmu starý tepláky, tlustý ponožky a má po ptákách,“ svěřila se modelka a moderátorka na sociální síti, a potěšila tak řadu svých fanoušků.

Hanka na sobě pořád dře, což je vidět. Nedávno se dokonce pochlubila fotkou jen v plavkách a předvedla své vymakané tělo. Svalnaté nohy se jí vždy líbily a o kulatém zadečku roky snila, tak je ze své vymakané figury nadšená. „Hodně mě lidi povzbuzují, abych zkusila ještě soutěžit. Je to takové odříkání a trpí tím celá rodina, tak nevím, zda bych to chtěla ještě podstupovat. Výzvy si stále vymýšlím. Výzvy mám ráda, motivuje mě to, mám nějaký cíl,“ svěřila se Super.cz Hanka. ■