Roste jako z vody: Moderátorka Televizních novin se pochlubila dcerkou, neuvěříte, jakému sportu se věnuje

Kristina Kloubková Super.cz

Jako by to bylo včera, co se moderátorka a bývalá tanečnice Kristina Kloubková (46) stala maminkou. Dcera Jasmínka roste jako z vody a po delší době se s maminkou objevila ve společnosti. Všechny tak překvapilo, jaká už z ní je slečna.

Na vernisáži zpěváka a malíře Davida Uličníka si Jasmínka stoupla i k malířskému plátnu. „Chodí na malování a opravdu překrásně maluje,“ svěřila se moderátorka Televizních novin. Nás zajímalo, zda půjde dcera Kristiny také v jejích šlépějích a za pár let ji uvidíme na divadelních prknech.

„Tancuju ráda, ale asi by mě moc nebavil balet. Baví mě karate,“ řekla nám Jasmínka.

„Jde jí karate, baví mě to, taky bych to chtěla umět, ale mám to zakázané, že by bylo trapné, kdybychom chodily spolu. Je pohybově nadaná, je umělecky nadaná, podědila to po rodičích, po babičce a dědovi,“ prozradila moderátorka s tím, že do společnosti dcerku bere jen sporadicky.

„Není na tenhle svět zvyklá, divadlo se mnou nezažila, jen Kleopatru, jinak se mnou moc často takhle nechodí,“ dodala Kristina Kloubková s tím, že dcerka půjde zřejmě úplně jiným směrem. ■