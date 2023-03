Dřív své tělo nesnášela, teď vnady vystavuje. Hvězda Euforie předvedla své dokonalé křivky v plavkách i spodním prádle

Sydney Sweeney Profimedia.cz

Sydney se odhalila i v úspěšném seriálu, pozitivní vztah ke svému tělu ovšem neměla vždy. A to proto, že vyspěla dříve než ostatní dívky v jejím věku. „Nikdy jsem se nechtěla převlékat v šatně. Měla jsem prsa dřív než ostatní dívky a cítila jsem se kvůli tomu vyloučená ze společnosti,“ řekla herečka před časem britskému magazínu GQ s tím, že se na sebe snažila upoutat pozornost jinak než jen svým vzhledem.

„Byla jsem aktivní v mnoha sportech a studovala jsem opravdu tvrdě, dělala jsem všechno, co by lidé nečekali, že budu dělat, a to jen proto, abych dokázala, že mé tělo nedefinuje mou osobnost.“ Časem se ale se svými křivkami smířila a právě ty, společně s nevinným obličejem, jí později dopomohly k tomu, aby si ji režiséři vybírali pro role, ve kterých Sydney hrála přesně ten typ dívky, jakému se sama v civilním životě dříve vyhýbala. Trochu hloupé krásky s velkými vnadami.

V současné době už jí ovšem nevadí své tělo ukazovat, a tak jej fanoušci mohou obdivovat například v kampani firmy vyrábějící spodní prádlo, kde se Sydney nebála předvést i ve vyzývavějších polohách. Z jiného soudku jsou pak paparazzi fotografie z jachty v Austrálii, kde herečka v současné době natáčí romantickou komedii po boku herce Glena Powella.

Fanoušci mohou herečku v současné době vidět i v jejím nejnovějším filmu Realita, který je založen na skutečných událostech a pojednává o ženě jménem Reality Winner a její kauze z roku 2017. ■