TMBK si vystřelil z „řezničiny“ mezi Kolečkem a Nesvačilovou. Zesměšněná Denisa se ozvala a strhla se mela

Denisa Nesvačilová s Petrem Kolečkem na vyhlášení cen Český lev 2023 Michaela Feuereislová

Řezničiny u Denisy Nesvačilové (31) a Petra Kolečka (38), který se v průběhu hádky s temperamentní herečkou pořezal o nůž a skončil v nemocnici na šití, si všiml i populární autor satirických koláží Tomáš Břínek alias TMBK, který do své další vtipné koláže zakomponoval i bývalou členku milostného trojúhelníku či chcete-li „kolečka“ Anetu Vignerovou (35).

V humorné kompozici Aneta krájí nožem salám a Denisa se jí u toho ptá: „Můžu taky kolečko?“ Načež Aneta rázně odpoví, že ne. Satira má více než 32 tisíc lajků a okomentovaly ji i obě zmíněné aktérky. „Nejen prsty,“ zavtipkovala Vignerová, Nesvačilová zase TMBK chválila: „Zatím Vaše nejlepší,“ vzkázala pobavená herečka.

TMBK si vystřelil z krvavé hádky Nesvačilové a Kolečka. A přidal k tomu i Vignerovou.

Do té se ale záhy pustila řada komentujících, kteří ji považují za „rozvracečku vztahů“. „Kolečko se k vám hodí, Deniso, já vám ho přeju,“ zaznělo v komentářích. „Většinou je fakt milé, když se ozve s pochvalou ten "zesměšněný", protože má smysl pro humor. Ale vážně jste v situaci, kdy se to hodí? Vy máte teda žaludek,“ napsala Denise jedna z dam.

„Jasně, zamiloval se, to se stane. Nevěra se stane. Ale když už se k té první vrátí, sype si popel na hlavu (veřejným prohlášením) a pak se ta milenka s nulovou hrdostí k němu zase nacpe, jsou všem akorát pro smích. Nehledě na to, že té Vignerové ublížili takhle dvakrát. Větší bizár lovestory je už jen Karlos a Lela,“ přidala se další.

Samotná Nesvačilová už zpočátku Super.cz tvrdila, že do vztahu ona i Kolečko vstupovali jako svobodní lidé, ač to její sokyně v lásce popírala. Scenárista populárního seriálu Most! si ale mezitím udělal ještě jedno „kolečko“ přes Vignerovou, aby se vrátil opět k Nesvačilové, s níž se ruku v (obvázané) ruce objevil i na vyhlášení filmových cen Český lev. ■