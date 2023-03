Dramatický závěr vysněné dovolené v Karibiku. Veronice Arichtevě a její rodině zákeřný vir pokazil poslední dny za oceánem

Veronika Arichteva popsala, jak moc se zkomplikovala jejich rodinná dovolená v Karibiku Super.cz

„My jsme tam nikdy nebyli, je to fakt krásná země, byli jsme v moc hezkým hotelu, je to bomba. Je ale pravda, že takhle si vyrazit s dítětem, že to chtělo asi na dýl,“ svěřila se herečka Super.cz



Vše dokonalé ale nebylo. Zákeřný bacil si českou rodinku našel i v této exotice a všichni tři po čtyřech dnech lehli. „My jsme strávili týden v Dominikáně a teď se týden dáváme dohromady, super,“ smál se režisér Biser Arichtev. „Prostě klasický rýmičky a teplůtky dětí, takže jsme poslední tři dny z toho týdne, co jsme tam byli, strávili na pokoji. Takže ten pokoj je taky moc hezkej,“ dodala Veronika.

Manželé také chtěli vědět, jak jejich syn zvládne tak dlouhou cestu v letadle. „My jsme si poprvé zaplatili business třídu, protože jsme na tu dovolenou byli pozvaní a bylo to skvělý, i v economy cestou zpět to bylo super a Luka to zvládl strašně dobře,“ dodali manželé Arichtevovi, se kterými jsme si povídali před natáčením zábavné show 7 pádů Honzy Dědka. ■