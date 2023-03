Na své vnady je opravdu hrdá. Heidi Klum dorazila v šatech, ve kterých odhalila to, co vídá jen její manžel

Heidi Klum Profimedia.cz

Za tři měsíce jí sice bude padesát, to ale Heidi rozhodně nebrání v tom, aby na sobě stále nosila velmi sexy modely. Postavu má pěknou, a navíc jen kvete po boku svého o šestnáct let mladšího manžela, muzikanta Toma Kaulitze. Svými módními kreacemi také vždy vzbudí vlnu nadšení, a tak není důvod, proč by modelka měla být usedlá.

Pozdvižení vzbudila i na galavečeru Billboard Women in Music Awards v Los Angeles, kam dorazila ve žlutých šatech značky Miss Sohee s našitými ozdobami a ve stejně zdobeném bílém kabátku. Pozornost budila hlavně vrchní část modelu, která modelce značně zvýraznila vnady, a hlavně při pohledu z profilu bylo vidět, že své poprsí předvedla na maximum.

Heidi se sice celý večer usmívala, za sebou má ovšem i smutné události. Je to pár dní, co zveřejnila zprávu, že jen tři týdny po sobě navždy odešli dva rodinní mazlíčci Heidi a Toma, krátkosrstý ohař Capper a irský vlkodav Anton. Tomův bratr Bill navíc oznámil, že i jemu zemřel buldok Stitch. Bratři tak teď spekulují o tom, jestli psy nemohl někdo otrávit. ■