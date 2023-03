Leona Machálková nemá super tělo zadarmo a dře na sobě: Pět dní v týdnu silový trénink, zbylé dny chodí běhat

Leona Machálková Super.cz

Už třicet let působí Leona Machálková (55) na české hudební scéně. Krásné výročí, kterého se letos zpěvačka dočká, se rozhodla oslavit velkolepě, a to koncertem v pražské Lucerně. A aby její fanoušci nebyli zklamaní, stále populární zpěvačka na sobě dře.

Leona přiznává, že po padesátce už není jednoduché držet krok s mladšími kolegyněmi a v posledních letech trochu polevila. „Celý život jsem to měla od Pána Boha, ale přiznám se, že jsem shledala, že jsem za posledních 5 let trochu zpustla. Covid, vyvařovalo se doma, člověk si zvyknul na své hříchy a pravidelné radosti večerního mlsání. Promítlo se to nejen na mém těle a mé kondici,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která se dosud sportu věnovala rekreačně.

„To už ženě po čtyřicítce a v mém případě po padesátce nestačí,“ řekla na tiskové konferenci Leona Machálková. Před velkým koncertem, který má zpěvačka naplánovaný v Lucerně na letošní květen, se ale rozhodla, že to bez dřiny nepůjde. Připravuje se tak nejenom pěvecky. „Mám to štěstí si, že na to mohu udělat čas, mám profesi, jakou mám, spousta žen ji nemá. V současné době dřu. Chodím pětkrát týdně na silový trénink a ob den běhat. Vstanu ráno dřív a den si rozsvítím pohybovou aktivitou. Chodím na hodiny zpěvu a připravuji se,“ dodala Leona Machálková s tím, že se na jevišti neobjeví sama, ale s mnoha hvězdnými hosty. ■