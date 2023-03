Před pár dny oslavila 46. narozeniny! Zuzana Belohorcová přiznala botox a výplně. Jak se vám teď líbí?

Zuzana Belohorcová promluvila o botoxu a výplních. Super.cz

Moderátorka Zuzana Belohorcová (47) se po dlouhé době objevila v České republice, s manželem a dětmi žijí na ostrově Tenerife a domů se podívá maximálně jednou ročně, "Je to pro mě příjemné zpestření. Zdržíme se týden, kromě práce mě čeká i cesta za rodinou, uvidím se se sestrou," prozradila Super.cz Zuzana.

Čekala ji také návštěva zubařky. "Mám už na Tenerife základnu, ženskou doktorku, pediatra. Ale dnes jsem navštívila svoji zubařku. Teď jsem ještě trošku jak po narkóze," vysvětluje moderátorka.

Na akci, kde se řešila ženská krása přiznala, že se zákrokům estetické medicíny nevyhýbá a sama je navštěvuje.

"Nebráním se malým zákrokům, úpravám. Nebudu se tvářit, že nevím, co jsou výplně nebo botox. Jsem názoru, vše s mírou. Abychom nebyly úplně vyhlazené, to je pak přes čáru. Některé starší ženy už jsou na tom tak závislé, že to přehání. Je potřeba najít zlatou střední cestu. Když jde něco vylepšit, proč ne," vysvětluje Zuza.

Celý rok se vystavuje slunci, a tak vrásky přibývají rychleji. "Mám i deficit v tom, že jsem lajdák v pití vody. Málo hydratuju. To jsem se nenaučila v Americe ani na Tenerife. Navíc piju perlivou vodu. Ale jinak jím čerstvé potraviny, ryby, žiju zdravě. Momentálně jsem nadšenkyně do crossfitu. Chodím cvičit s muži, jsem tam snad jediná žena. Jsem ráda, že jdu přes svoji komfortní zónu," dodala Belohorcová, která před pár dny oslavila 46. narozeniny a vypadá fantasticky. ■