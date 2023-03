Přitahuje pozornost okolí, ale asi ne tak, jak byste čekali. Nicole Kidman si na pláž oblékla hodně zajímavé plavky

Nicole Kidman Profimedia.cz

Australská kráska se za své tělo rozhodně nemusí stydět. Je velmi štíhlá a fotografové ji nedávno vyfotili i ve venkovní posilovně, kde si často po boku trenéra dává do těla. Na pláži by se tak určitě mohla objevit v mini bikinách a sklidila by úspěch. Nicole ovšem udělala pravý opak. Herečka se nejspíš hlavně kvůli ochraně před sluncem téměř celá zahalila.

Zatímco její manžel si celý den hověl v plavkách a ukázal své vypracované tělo, Nicole nejdříve odpočívala v košili a kraťasech, později se svlékla do plavek, jejichž látka ovšem dosahovala až ke krku a zahalené měla i obě paže. Plavky navíc měly i nohavičky. Nicole pak po celou dobu nesundala ani klobouk a sluneční brýle a při procházce po pláži si ještě zahalila nohy šátkem.

Herečka v současné době nejspíš odpočívá po své poslední práci, naposledy na Mallorce natáčela seriál Lioness, kde bude hrát agentku CIA Kaitlyn Meade. ■