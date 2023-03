Manželce zpěváka Eda Sheerana diagnostikovali během druhého těhotenství nádor

Ed s manželkou Cherry Profimedia.cz

Zpěvák Ed Sheeran (32) se podělil o své niterné pocity, jimiž si procházel během uplynulého roku a které jej podle jeho slov dovedly až do spirály depresí. Nikdo totiž netušil, čím si jeho rodina musela projít. Zpěvák prozradil, že jeho ženě Cherry byl během druhého těhotenství diagnostikován nádor, který bylo možné začít léčit až po narození miminka.

V květnu se dvojici, vychovávající již dvouletou Lyru Antarktidu, narodila druhá holčička, kterou pojmenovali Jupiter. Její očekávání bylo však extrémně náročné pro oba rodiče.

Na Instagramu se ve středu Sheeran svěřil, že loni bojoval se svým duševním zdravím, což vedlo i k tomu, že si v závěru roku dal pauzu od sociálních sítí. Další ranou pro něj totiž byla ztráta jeho kamaráda Jamala Edwardse, ten loni v únoru tragicky zemřel na zástavu srdce po požití kokainu a alkoholu.

Zpěvák zároveň oznámil vydání svého šestého studiového alba Substract, které bylo inspirované právě osobními tragédiemi, kterým čelil. „Na Substract jsem pracoval deset let, snažil jsem se vytvořit dokonalé akustické album, napsal stovky písní s jasnou vizí, jak to podle mě mělo být. Potom se začátkem roku 2022 stala řada událostí, které změnily můj život, mé duševní zdraví, a nakonec i způsob, jakým jsem nahlížel na hudbu a umění. Psaní písní je moje terapie. Pomáhá mi to pochopit mé pocity," popsal Sheeran.

„Během jednoho měsíce mé těhotné manželce řekli, že má nádor a až do porodu jej nejde léčit. Můj nejlepší přítel Jamal, můj bratr, náhle zemřel a já se ocitl ve spirále strachu, depresí a úzkostí. Měl jsem pocit, jako kdybych se topil, měl hlavu pod hladinou, díval se nahoru, ale nebyl schopen prodrat se na vzduch,“ dodal zpěvák. Konkrétnější o stavu své ženy nebyl. ■