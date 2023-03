Jitka Boho je 5 měsíců po porodu jako proutek: Zhubla i kvůli synovým zdravotním komplikacím

Jitka Boho Super.cz

Na castingu do nového muzikálu Troja v Divadle Broadway Jitka předvedla fantastickou figuru. Tou se může chlubit jen pár měsíců po porodu. „Já moc ráda cvičím, cvičím i než jdu spát, jsem v tom trochu blázen. A vliv na to má i nedostatek spánku, vstávám k malému každé dvě hodiny, dnes jsem na nohou už od půl páté. Ale ani to mě neodradí od toho si nezacvičit,“ svěřila se Super.cz Jitka Boho, která upravila také jídelníček, a to kvůli synovi.

„Tím, že má malý atopický ekzém, jsem si musela dát různé diety. Bezlepkovou, bez mléka, takže tam se mi ten jídelníček ještě zúžil. Tím, že nejím maso a začala jsem víc přemýšlet nad tím, co jím, to jde pak rychleji,“ prozradila modelka, která už za pár měsíců začne zkoušet svou první muzikálovou roli. ■