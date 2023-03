Měla jsem pocit, že už nemohu být níž: Gabriela Soukalová promluvila o období, kdy byla na dně

Gabriela Soukalová Michaela Feuereislová

„Rozhodla jsem se mluvit i o věcech, které jsem do knížky nedala. Možná je to i tím, že když člověk stárne a nad věcmi víc přemýšlí, tak vnímá určité věci úplně jinak. Dřív mi to nepřišlo tak důležité jako teď. Hodně vnímám sportovce, kteří se rozhodli opustit svou sportovní kariéru. Ty příběhy vždy nekončí úplně šťastně a mám pocit, že i o tomto období bych měla mluvit, protože ani pro mě to nebylo jednoduché. I když jsem měla pocit, že klečím na zemi a už ani nemohu být níž, tak jsem se dokázala vždy zvednout a šla jsem za tím, čemu věřím,“ řekla Gabriela Super.cz s tím, že se se svým trápením rodině nikdy do hloubky nesvěřovala.

„Svou maminku jsem dlouhou dobu vnímala spíš jako trenérku než jako mou kamarádku. Od té doby, co jsem skončila kariéru, tak máme daleko hezčí vztah, než jsme měly. Ten vztah byl vždy hezký, ale teď si to dokážu představit o něco víc z hlediska, že mám malou dceru. I v tomto směru se mi změnil pohled na náš vztah,“ řekla.

Gabriela má dceru Izabelku se svým partnerem Milošem. Rodiče svou dceru ke sportu povedou, avšak ji nebudou do ničeho tlačit.

„Představit si to umím, ale je na ní, zda ji to bude bavit a zda si to vybere. To je pro mě důležité. Nikdy nebudu rodič, který by to dítě nutil, aby z něj byl za každou cenu vrcholový sportovec. Sama vím, jaké to je se najít a najít něco, co já sama bych v životě ráda dělala,“ dodala. ■