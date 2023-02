Michaela Kuklová sdílela radostnou zprávu: Má za sebou úspěšné tři roky léčby rakoviny. Dva ji ještě čekají

Michaela Kuklová Michaela Feuereislová

Jsou to tři roky, co herečka začala bojovat s rakovinou prsu. Michaela Kuklová (54) svůj boj s nemocí od začátku sdílela s veřejností, a snažila se tak pomáhat nejen sama sobě, ale i ostatním. V tom pokračuje i nadále, kdy už má vyšetření v pořádku.

„Dnes jsem se dozvěděla výsledky mnohých průběžných vyšetření a všechna jsou v pořádku. Je to vždycky radost a já děkuju moc všem svým lékařům i sestřičkám, že mě dali do kupy. Když si uvědomím, co dokážou, vlastně mi to přijde neuvěřitelné. Mám za sebou tři roky léčby a zbývají dva. Malé výročí,“ svěřila se Michaela Kuklová, která je sama ráda, že může někomu podat pomocnou ruku.

„Obracejí se na mě onkologické pacientky. Jsem s nimi schopná vést rozhovor přes kameru, ale vznikají mezi námi někdy i přátelství a setkáváme se osobně,“ svěřila se Super.cz herečka a umělkyně, která roky s nemocí shrnuje pozitivně.

„Uteklo to a ve výsledku to byly moc hezké roky. Suma sumárum jen pár dní bolesti, jinak spousty opory od vás, díky díky! A poznání mnoha báječných lidí. Taky jsem párkrát cestovala, měla dostatek práce, a dokonce jsem začala po letech znovu malovat. Třikrát ťukám a vděčně děkuju. Letošní rok bude asi ještě naplněnější, těším se na všechno a věřím, že nadále ve zdraví,“ dodala Kuklová. ■