Divoký víkend Lea DiCapria: V sobotu pařil s Gigi Hadid (27), v neděli s dávnou bývalkou, které je už pětatřicet!

Leonardo DiCaprio byl o víkendu v milánských klubech hned se dvěma bývalými partnerkami. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nedávno vyšlo najevo, že se Leo DiCaprio (48) chce zbavit své pověsti ‚randiče s ženami pod pětadvacet‘ a o víkendu zřejmě dělal všechno pro to, aby dostál svým slovům. V sobotu se tak po delší době opět sešel k modelkou Gigi Hadid (27), zatímco v neděli si dal dostaveníčko s modelkou Madalinou Gheneou (35), s níž radil už v roce 2011.

Všichni tři zmiňovaní se aktuálně nacházejí v italském Miláně, kde tak kromě týdne módy naplno okoušejí i noční život. S Gigi, která hercův domnělý limit přesahovala sice jen o dva roky, ale pro změnu byla jedinou maminkou, se kterou kdy randil, se viděl v podniku Casa Cipriani, kde se údajně nacházely i Kendall Jenner nebo Dakota Johnson.

V neděli dorazil opět téměř dokonale maskovaný DiCaprio do klubu Red Room, a to konkrétně v 1:48 hodin ráno. O devět minut později přijela do podniku i rumunská herečka a modelka Madalina Ghenea, s níž herec z Titanicu, Revenanta Zmrtvýchvstání či Vlka z Wall Street randil před dvanácti lety.

Trávili spolu čas v Austrálii, kde DiCaprio natáčel Velkého Gatsbyho. Jejich románek probíhal v době, kdy se Leo dával dohromady po rozchodu s Blake Lively. ■