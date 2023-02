Syn Bořka Šípka promluvil o problémech s alkoholem: Tajil homosexuální orientaci a utápěl ji v pití

Dalibor Šípek

S bratrem Martinem se narodili v Amsterdamu, kde prožili dětství. Po roce 1989 Bořek Šípek se syny a svou tehdejší ženou, anglickou tanečnicí a choreografkou Bambi Uden, vrátil do Čech. Nedlouho nato se však jejich vztah rozpadl a světoznámý architekt poznal zpěvačku Leonu Machálkovou (55), se kterou čekal syna Artura. Dalibor jakožto introvert, který procházel pubertou, toto období příliš dobře nenesl.

„Jak táta opouštěl rodinu, tak jsem se bál, že je to moje vina. Většinou děti při rozvodu o takových věcech přemýšlí. Táta byl hodně ve světě a nebyl moc doma, a když měl novou rodinu, tak už vůbec nebyl doma, ale měli jsme dobrý vztah, byl přátelský, ale v tom období, co jsem ho nejvíc potřeboval, jsme si nebyli blíž,“ svěřil se nyní Dalibor Šípek s tím, že pozornost, která se na pár českého showbyznysu upírala, moc dobře nenesl. I proto začal tajit svou sexuální orientaci.

„Neměl jsem nikdy problém se svou sexuální orientací, ale s tím, že jsem věděl, že tátu sleduje bulvár. Už jsem viděl v hlavě ty scénáře, jak budou o mně psát, jak jsem rodiče zklamal a že se za mě musí stydět, protože jsem gay, i když jsem věděl, že rodiče s tím žádný problém mít nebudou,“ svěřil se Dalibor s tím, že chtěl svou orientaci utlumit alkoholem.

Víc a víc pil a doufal, že v sobě vše potlačí. „Myslel jsem si, že jsem silný na to, abych to utlumil, že zvládnu mít rodinu a nikdo o tom nebude vědět. Postupně jsem přišel na to, že je to tak silné, že to nejde utlumit, tak jsem musel najít způsob, jak to utlumit, přišlo hodně alkoholu. Snažil jsem se to utopit sám v sobě. Dal jsem si jeden chleba za tři dny a místo toho 12 piv denně, sám jsem se nesnášel v tom období,“ prozradil v premiérovém díle pořadu 13. komnata Dalibor Šípek.

Jednu dobu přemýšlel dokonce i o sebevraždě. „Bylo to těžký, párkrát jsem přemýšlel nad tím, že to ukončím,“ řekl v pořadu. Období se mu nakonec podařilo překonat díky partnerovi, který mu pomohl s coming outem. Rodiče situaci přijali s pochopením a Dalibor žije již dvanáctým rokem ve spokojeném vztahu.

Otec se mu snažil pomáhat, vzal ho k sobě do sklářského studia ANEŽKA, kde se Dalibor postupně vypracoval a stal se jeho pravou rukou. Po jeho předčasné smrti spolu s bratrem rodinnou sklárnu převzali. Museli se vyrovnat s dluhem a doplatit hypotéku 1,4 milionu korun. Následně však přišla koronavirová pandemie, výroba ve sklárně se zastavila a zatím se nepodařilo její provoz obnovit.

„Chtěli jsme s bráchou, aby to pokračovalo dál, vzali jsme na sebe sklárnu, která měla ještě milion čtyři sta hypotéku, museli jsme to splatit, už je to naše a zbytek jsme odevzdali Arturovi, synovi Leony Machálkové, ať má klidný, příjemný život,“ řekl ve 13. komnatě Dalibor Šípek, který si nyní našel zaměstnání sanitáře, ale ve volných chvílích kreslí nové návrhy a nevzdává se myšlenky, že spolu s bratrem rodinnou sklárnu oživí. ■